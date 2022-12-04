Сегодня день рождения депутата, руководителя и режиссера

Сегодня, 4 декабря исполнилось 66 лет Руслану Еремеевичу ФЕДОТОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), бизнесмену. В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Владимировна ЧЛЕНОВА, руководитель департамента процессного и проектного управления администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 36 лет Михаилу ЛУКАЧЕВСКОМУ, известному режиссеру. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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