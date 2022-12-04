04.12.2022
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Общество
Сегодня день рождения депутата, руководителя и режиссера
Сегодня, 4 декабря исполнилось 66 лет Руслану Еремеевичу ФЕДОТОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), бизнесмену.
В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Владимировна ЧЛЕНОВА, руководитель департамента процессного и проектного управления администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 36 лет Михаилу ЛУКАЧЕВСКОМУ, известному режиссеру.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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