10.02.2022
00:29
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Политика
Сегодня день рождения депутата, руководителя и пресс-секретаря
Сегодня, 10 февраля исполнилось 64 года Алишу Забид-олгы МАМЕДОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), управляющий директор АО ПО «Якутцемент».
В этот же день исполнилось 63 года Иннокентию Михайловичу АНДРОСОВУ, первому заместителю председателя Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Евдокия СЕРГИНА, руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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