Сегодня день рождения депутата, руководителя и предпринимателя

Сегодня, 16 ноября исполнилось 49 лет Сахамину Милановичу АФАНАСЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии.

В этот же день исполнилось 43 года Валерию Николаевичу ПРОПОПОВУ, заместителю постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе.

Сегодня отмечает свой день рождения Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА, предприниматель, производитель «Саха чая», владелица сети магазинов чая и кофе «Унция» в Якутии.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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