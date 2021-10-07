Сегодня день рождения депутата, руководителя и директора театра

Сегодня, 7 октября отмечает свой день рождения Любовь Леонидовна ЯВЛОВСКАЯ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. В этот же день исполнился 41 год Владимиру Александровичу АТАМАНЧЕНКО, депутату Ил Тумэна пятого созыва, ныне генеральному директору ЮУ КЖСИ в Челябинске. Сегодня исполнилось 59 лет Юрию Алексеевичу МАКАРОВУ, художественному руководителю – директору Нюрбинского государственного передвижного драматического театра Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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