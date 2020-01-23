24.01.2020
00:17
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Общество
Сегодня день рождения депутата, руководителя и артистов
Сегодня, 24 января исполнилось 63 года Родину Капитоновичу ЗОРИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководителю муниципального казенного учреждения «Ленское управление сельского хозяйства» МО «Ленский район».
В этот же день исполнилось 58 лет Ивану Константиновичу МАКАРОВУ, генеральному директору АО «Сахатранснефтегаз».
Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Иннокентьевна ГАБЫШЕВА, руководитель ГУ «Виртуозы Якутии», заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
24 января исполнилось 43 года Мирославу Алексеевичу ЕГОРОВУ, звезде якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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