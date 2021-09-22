Сегодня день рождения депутата, руководителя, главы округа и журналиста

Сегодня, 22 сентября исполнилось 55 лет Петру Револьдовичу АММОСОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), известному коммунисту. В этот же день исполнился 51 год Юрию Николаевичу ВЫРОДОВУ, начальнику управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия). Сегодня исполнился 51 год Василию РЯЗАНСКОМУ, главе Строительного округа города Якутска. 22 сентября отмечает свой день рождения Елена АММОСОВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх