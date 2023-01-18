Сегодня день рождения депутата, руководителя, дирижера, музыканта и краеведа

Сегодня, 18 января отмечает свой день рождения Евдокия Ивановна ЕВСИКОВА, первый заместитель председателя Якутской городской Думы. В этот же день исполнилось 42 года Василию Романовичу ДЕСЯТКИНУ, руководителю центра управления регионом Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 48 лет Николаю Владимировичу ПИКУТСКОМУ, известному дирижеру, отличнику культуры Республики Саха (Якутия). 18 января отмечает свой день рождения Зоя Михайловна РОББЕК, краевед Нижнеколымского улуса, отличник культуры Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 65 лет Балдоржу ХУУХЭЭ, известному музыканту, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), председателю Монгольской общины Республики Саха (Якутия). Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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