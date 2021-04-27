Сегодня день рождения депутата, руководителей, продюсера, художника и архитектора

Сегодня, 27 апреля исполнилось 48 лет Алексею Ильичу ЕРЕМЕЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю парламентского комитета по государственному строительству и законодательству.

В этот же день отмечает свой день рождения Георгий НИКОЛАЕВ, заместитель директора кинотеатра «Лена».

Сегодня отмечает свой день рождения Айна Ивановна НЕУСТРОЕВА, директор ООО «Строй-Академия».

27 апреля отмечает свой день рождения Жанна ДОАРИ, кинодеятель, продюсер.

В этот же день исполнилось 54 года Андрею Васильевичу ЧИКАЧЕВУ, известному живописцу, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Лена Васильевна БАИШЕВА, руководитель якутского отделения компании сетевого маркетинга «GreenWay».

27 апреля исполнилось 53 года Георгию БАШАРИНУ, общественному деятелю.

В этот же день отмечает свой день рождения Марина РОЖИНА, известный архитектор.