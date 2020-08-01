Сегодня день рождения депутата, руководителей, модельера и режиссера

Сегодня, 1 августа исполнилось 45 лет Игорю Иннокентьевичу ГРИГОРЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю парламентского комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

В этот же день исполнилось 64 года Виктору Рюриковичу СЕМЕНОВУ, руководителю управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Августина Николаевна ФИЛИППОВА, известный модельер, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

1 августа отмечает свой день рождения Галина Ивановна КАРАСЕВА, кандидат педагогических наук, режиссер театрализованных представлений, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Марианна Артуровна ДЬЯЧКОВСКАЯ, заместитель директора АУ Республики Саха (Якутия) «Музейный комплекс «Моя история».

Сегодня исполнилось 30 лет Константину СОКОЛОВУ, молодежному лидеру.