01.08.2020
00:35
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Общество

Сегодня день рождения депутата, руководителей, модельера и режиссера

Сегодня, 1 августа исполнилось 45 лет Игорю Иннокентьевичу ГРИГОРЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю парламентского комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

В этот же день исполнилось 64 года Виктору Рюриковичу СЕМЕНОВУ, руководителю управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Августина Николаевна ФИЛИППОВА, известный модельер, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

1 августа отмечает свой день рождения Галина Ивановна КАРАСЕВА, кандидат педагогических наук, режиссер театрализованных представлений, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Марианна Артуровна ДЬЯЧКОВСКАЯ, заместитель директора АУ Республики Саха (Якутия) «Музейный комплекс «Моя история».

Сегодня исполнилось 30 лет Константину СОКОЛОВУ, молодежному лидеру.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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