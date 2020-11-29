Сегодня день рождения депутата, руководителей и звезды эстрады

Сегодня, 29 ноября исполнилось 49 лет Ивану Ивановичу СЛЕПЦОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), ректору Арктического государственного агротехнологического университета. В этот же день исполнилось 52 года Михаилу Эдуардовичу СЛЕПЦОВУ, руководителю Департамента внутренней политики Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Саргылана Васильевна МАКСИМОВА, директору ГКУ Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)». 29 ноября отмечает свой день рождения Екатерина Борисовна ЕГОРОВА, звезда якутской эстрады, народная артистка Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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