07.12.2021
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Общество

Сегодня день рождения депутата, руководителей и преподавателей

Сегодня, 7 декабря исполнилось 45 лет Александру Андреевичу КОШУКОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «НерюнгриРемСтрой».

В этот же день исполнился 51 год Сергею Сергеевичу ИГНАТЕНКО, директору аэропорта Якутск.

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна Николаевна САННИКОВА, руководитель департамента контроля и документоведения администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

7 декабря отмечает свой день рождения Екатерина Юрьевна КОЛБИНА, кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Нормальная и патологическая анатомия, оперативная хирургия с топографическая анатомия и судебная медицина» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Аполлоновна СТРУЧКОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), преподаватель колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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