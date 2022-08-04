Сегодня день рождения депутата, руководителей и поэтессы

Сегодня, 4 августа исполнилось 60 лет Юрию Михайловичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

В этот же день исполнилось 62 года Юрию Алексеевичу ИГНАТЬЕВУ, руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна РОМАНОВА, руководителю департамента по государственно-правовым вопросам администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

4 августа исполнилось 40 лет Дмитрию Семеновичу АНТОНОВУ, первому заместителю генерального директора по финансам и экономике ГУП «ЖКХ РС (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Елена Афанасьевна ФИЛАТОВА – СЫГЫЙЫК, поэтесса.