Сегодня день рождения депутата, руководителей и краеведа

Сегодня, 24 мая исполнилось 63 года Николаю Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности регламенту ЯГД, главному врачу Якутской республиканской клинической больницы. В этот же день исполнилось 54 года Дмитрию Ивановичу СОЛОВЬЕВУ, директору АУ РС (Я) «Музейный комплекс «Россия – моя история». Сегодня отмечает свой день рождения Наталья Ивановна ДЯГИЛЕВА, генеральный директор ОАО «Якутская птицефабрика». 24 мая отмечает свой день рождения Татьяна Ивановна АРТЕМЬЕВА, руководитель МОО «Краеведы Мегино-Кангаласского улуса», отличник образования РС (Я), учитель учителей.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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