24.05.2022
00:37
75

Общество

Сегодня день рождения депутата, руководителей и краеведа

Сегодня, 24 мая исполнилось 63 года Николаю Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности регламенту ЯГД, главному врачу Якутской республиканской клинической больницы.

В этот же день исполнилось 54 года Дмитрию Ивановичу СОЛОВЬЕВУ, директору АУ РС (Я) «Музейный комплекс «Россия – моя история».

Сегодня отмечает свой день рождения Наталья Ивановна ДЯГИЛЕВА, генеральный директор ОАО «Якутская птицефабрика».

24 мая отмечает свой день рождения Татьяна Ивановна АРТЕМЬЕВА, руководитель МОО «Краеведы Мегино-Кангаласского улуса», отличник образования РС (Я), учитель учителей.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх