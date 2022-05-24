24.05.2022
00:37
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Общество
Сегодня день рождения депутата, руководителей и краеведа
Сегодня, 24 мая исполнилось 63 года Николаю Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности регламенту ЯГД, главному врачу Якутской республиканской клинической больницы.
В этот же день исполнилось 54 года Дмитрию Ивановичу СОЛОВЬЕВУ, директору АУ РС (Я) «Музейный комплекс «Россия – моя история».
Сегодня отмечает свой день рождения Наталья Ивановна ДЯГИЛЕВА, генеральный директор ОАО «Якутская птицефабрика».
24 мая отмечает свой день рождения Татьяна Ивановна АРТЕМЬЕВА, руководитель МОО «Краеведы Мегино-Кангаласского улуса», отличник образования РС (Я), учитель учителей.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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