Сегодня день рождения депутата, руководителей и художника

Сегодня, 19 марта исполнилось 62 года Андрею Николаевичу ДОРОГАНЮ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 9Якутия), генеральному директору ООО «Нерюнгрипромстрой». В этот же день исполнилось 67 лет Александру Николаевичу ДУДНИКОВУ, генеральному директору ООО » Корпорация «Трансстрой-Восток», генеральному директору ООО «Еловское Трансстрой». Сегодня исполнилось 74 года Станиславу Максимовичу АФАНАСЕНКО, художественному руководителю Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». 19 марта исполнилось 60 лет Дьулустану Афанасьевичу БОЙТУНОВУ, известному живописцу, доценту кафедры живописи и графики АГИКИ. В этот же день отмечает свой день рождения Галина Федосьевна ЛЕВЕРЬЕВА, заслуженный работник культуры, ветеран библиотечного дела.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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