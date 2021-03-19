Сегодня день рождения депутата, руководителей, художника и деятелей культуры

Сегодня, 19 марта исполнился 61 год Андрею Николаевичу ДОРОГАНЮ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «Нерюнгрипромстрой».

В этот же день исполнилось 73 года Станиславу Максимовичу АФАНАСЕНКО, художественному руководителю АУ РС (Я) «Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

Сегодня исполнилось 66 лет Александру Николаевичу ДУДНИКОВУ, известному политику, заместителю генерального директора АК «Корпорация Трансстрой».

19 марта исполнилось 59 лет Дьулустану Афанасьевичу БОЙТУНОВУ, известному художнику, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Алексеевна ВИНОКУРОВА, режиссер Среднеколымского народного театра, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Галина Федосьевна ЛЕВЕРЬЕВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), ветеран библиотечного дела.