Сегодня день рождения депутата, руководителей, артисток и политолога

Сегодня, 29 ноября исполнилось 55 лет Ивану Ивановичу СЛЕПЦОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), отличнику сельского хозяйства РС (Я), заслуженному работнику сельского хозяйства РС (Я).

В этот же день исполнилось 53 года Михаилу Эдуардовичу СЛЕПЦОВУ, заместителю генерального директора АО «Комдрагметалл РС (Я)».

Сегодня отмечает свой день рождения Саргылана Васильевна МАКСИМОВА, директор Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) отличник культуры РС (Я).

29 ноября отмечает свой день рождения Екатерина Борисовна ЕГОРОВА, народная артистка Республики Саха (Якутия), звезда якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Александра Викторовна МУТТЕРПЕРЛ-АНТЮХОВА, актриса Русского драматического театра им. А.С. Пушкина, заслуженная и народная артистка Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 33 года Никите АРГЫЛОВУ, политологу, директору департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ.