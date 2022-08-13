13.08.2022
00:51
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Общество
Сегодня день рождения депутата, режиссера и общественника
Сегодня, 13 августа отмечает свой день рождения Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА, депутат Государственной Думы ФС РФ от Якутии.
В этот же день отмечает свой день рождения Сюзанна ООРЖАК, режиссер, актриса.
Сегодня исполнилось 60 лет Алексею КУПРИЯНОВУ, общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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