11.12.2021
00:06
45
Общество
Сегодня день рождения депутата, предпринимателя и парикмахера
Сегодня, 11 декабря исполнилось 76 лет Иннокентию Ивановичу РОМАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), старшему преподавателю исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.
В этот же день отмечает свой день рождения Дуолан АНДРЕЕВ, известный предприниматель.
Сегодня отмечает свой день рождения Леонид МАРТЫНОВ, известный парикмахер, стилист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.12.2021
149
10.12.2021
151
10.12.2021
92
10.12.2021
150
10.12.2021
282
10.12.2021
217
10.12.2021
127
10.12.2021
172
10.12.2021
141
10.12.2021
122
10.12.2021
473
10.12.2021
389
10.12.2021
207
10.12.2021
378
10.12.2021
179
10.12.2021
554
10.12.2021
190
10.12.2021
224
10.12.2021
1175
10.12.2021
554
10.12.2021
333
10.12.2021
171
10.12.2021
161
10.12.2021
203
10.12.2021
396
10.12.2021
247
10.12.2021
333
10.12.2021
483
10.12.2021
452
10.12.2021
432
10.12.2021
436
10.12.2021
202
10.12.2021
667
10.12.2021
848
10.12.2021
335
10.12.2021
367
10.12.2021
897
09.12.2021
1466
09.12.2021
496
09.12.2021
290
09.12.2021
276
09.12.2021
590
09.12.2021
328
09.12.2021
462
ТОП НОВОСТИ
09.12.2021
6351
06.12.2021
4199
08.12.2021
3829
05.12.2021
3779
06.12.2021
3415
05.12.2021
2842
07.12.2021
2805
06.12.2021
2147