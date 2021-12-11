Сегодня день рождения депутата, предпринимателя и парикмахера

Сегодня, 11 декабря исполнилось 76 лет Иннокентию Ивановичу РОМАНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), старшему преподавателю исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова. В этот же день отмечает свой день рождения Дуолан АНДРЕЕВ, известный предприниматель. Сегодня отмечает свой день рождения Леонид МАРТЫНОВ, известный парикмахер, стилист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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