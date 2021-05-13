13.05.2021
00:19
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Общество
Сегодня день рождения депутата, предпринимателя и общественного деятеля
Сегодня, 13 мая исполнилось 57 лет Александру Степановичу СЛОИКУ, генеральному директору ПАО «Якутскэнерго», депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 40 лет Николаю ФОМИНУ, общественному деятелю, предпринимателю.
Сегодня отмечает свой день рождения Маргарита ПОПОВА – КЫНДЫКАН, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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