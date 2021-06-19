Сегодня день рождения депутата, политтехнолога и руководителя

Сегодня, 19 июня исполнилось 63 года Арсентию Прокопьевичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главе общины производственного сельскохозяйственного кооператива кочевая родовая община «Тяня» Олекминского улуса. В этот же день исполнилось 49 лет Сергею Михайловичу СЕРГЕЕВУ, известному политтехнологу. Сегодня исполнилось 49 лет Леониду Викторовичу ШИТИКУ, директору ООО «Оникс», общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх