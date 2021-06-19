19.06.2021
00:13
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Общество

Сегодня день рождения депутата, политтехнолога и руководителя

Сегодня, 19 июня исполнилось 63 года Арсентию Прокопьевичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главе общины производственного сельскохозяйственного кооператива кочевая родовая община «Тяня» Олекминского улуса.

В этот же день исполнилось 49 лет Сергею Михайловичу СЕРГЕЕВУ, известному политтехнологу.

Сегодня исполнилось 49 лет Леониду Викторовичу ШИТИКУ, директору ООО «Оникс», общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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