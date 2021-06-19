19.06.2021
00:13
85
Общество
Сегодня день рождения депутата, политтехнолога и руководителя
Сегодня, 19 июня исполнилось 63 года Арсентию Прокопьевичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главе общины производственного сельскохозяйственного кооператива кочевая родовая община «Тяня» Олекминского улуса.
В этот же день исполнилось 49 лет Сергею Михайловичу СЕРГЕЕВУ, известному политтехнологу.
Сегодня исполнилось 49 лет Леониду Викторовичу ШИТИКУ, директору ООО «Оникс», общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.06.2021
58
19.06.2021
38
18.06.2021
78
18.06.2021
97
18.06.2021
274
18.06.2021
335
18.06.2021
236
18.06.2021
230
18.06.2021
160
18.06.2021
253
18.06.2021
181
18.06.2021
897
18.06.2021
928
18.06.2021
201
18.06.2021
1601
18.06.2021
231
18.06.2021
217
18.06.2021
445
18.06.2021
187
18.06.2021
255
18.06.2021
965
18.06.2021
238
18.06.2021
993
18.06.2021
329
18.06.2021
181
18.06.2021
362
18.06.2021
651
18.06.2021
273
18.06.2021
887
18.06.2021
233
18.06.2021
386
18.06.2021
436
18.06.2021
688
18.06.2021
698
18.06.2021
297
18.06.2021
236
18.06.2021
698
18.06.2021
982
18.06.2021
1483
17.06.2021
611
17.06.2021
1483
17.06.2021
508
17.06.2021
333
17.06.2021
545
17.06.2021
690
17.06.2021
845
17.06.2021
391
17.06.2021
522
17.06.2021
372
17.06.2021
395
17.06.2021
542
17.06.2021
626
17.06.2021
746
17.06.2021
442
17.06.2021
509
17.06.2021
559
17.06.2021
589
17.06.2021
829
17.06.2021
961
ТОП НОВОСТИ
13.06.2021
5895
15.06.2021
5153
14.06.2021
4996
15.06.2021
3691
16.06.2021
3506
14.06.2021
3426
14.06.2021
3340
15.06.2021
3312
13.06.2021
3081
15.06.2021
2908