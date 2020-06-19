19.06.2020
00:58
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Общество
Сегодня день рождения депутата, политтехнолога и маркетолога
Сегодня, 19 июня исполнилось 62 года Арсентию Прокопьевичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главе общины производственного сельскохозяйственного кооператива кочевая родовая общины «Тяня» Олекминского района.
В этот же день исполнилось 48 лет Сергею Михайловичу СЕРГЕЕВУ, известному политтехнологу.
Сегодня отмечает свой день рождения Рита ЯКУШЕВА, руководитель проектов, маркетолог, финансовый консультант.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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