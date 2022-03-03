03.03.2022
00:54
33
Общество
Сегодня день рождения депутата, поэта и основателя театра
Сегодня, 3 марта исполнилось 72 года Семену Ивановичу НИКИТИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), лаборанту Чурапчинской средней общеобразовательной школы им. И.М. Павлова
В этот же день исполнился 81 год Айсену Дмитриевичу СИВЦЕВУ – Айсену Дойду, поэту, прозаику, драматургу, киносценаристу.
Сегодня отмечает свой день рождения Любовь Алексеевна НИКИТИНА, основатель театра коренных малочисленных народов север РС (Я), создатель народного танцевального ансамбля «Гулун».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.03.2022
234
02.03.2022
251
02.03.2022
757
02.03.2022
143
02.03.2022
152
02.03.2022
180
02.03.2022
220
02.03.2022
279
02.03.2022
149
02.03.2022
227
02.03.2022
306
02.03.2022
386
02.03.2022
165
02.03.2022
242
02.03.2022
677
02.03.2022
128
02.03.2022
167
02.03.2022
3040
02.03.2022
479
02.03.2022
175
02.03.2022
223
02.03.2022
209
02.03.2022
180
02.03.2022
272
02.03.2022
177
02.03.2022
177
02.03.2022
358
02.03.2022
218
02.03.2022
215
02.03.2022
381
02.03.2022
292
02.03.2022
234
02.03.2022
433
02.03.2022
220
02.03.2022
688
02.03.2022
358
02.03.2022
185
02.03.2022
354
02.03.2022
1043
02.03.2022
3114
02.03.2022
212
02.03.2022
1719
01.03.2022
964
01.03.2022
599
01.03.2022
469
01.03.2022
1309
01.03.2022
2136
ТОП НОВОСТИ
28.02.2022
7717
02.03.2022
3110
02.03.2022
3037
27.02.2022
2880
27.02.2022
2500
25.02.2022
2408
27.02.2022
2252
01.03.2022
2198