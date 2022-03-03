Сегодня день рождения депутата, поэта и основателя театра

Сегодня, 3 марта исполнилось 72 года Семену Ивановичу НИКИТИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), лаборанту Чурапчинской средней общеобразовательной школы им. И.М. Павлова В этот же день исполнился 81 год Айсену Дмитриевичу СИВЦЕВУ – Айсену Дойду, поэту, прозаику, драматургу, киносценаристу. Сегодня отмечает свой день рождения Любовь Алексеевна НИКИТИНА, основатель театра коренных малочисленных народов север РС (Я), создатель народного танцевального ансамбля «Гулун».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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