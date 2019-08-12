13.08.2019
01:14
75Общество
Сегодня день рождения депутата, общественного деятеля, режиссера и журналиста
Сегодня, 13 августа отмечает свой день рождения Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА, депутат Государственной Думы РФ от Якутии.
В этот же день исполнилось 57 лет Алексею КУПРИЯНОВУ, общественному деятелю.
Сегодня отмечает свой день рождения Сюзанна ООРЖАК, известный режиссер.
13 августа отмечает свой день рождения Любовь ТОЛСТИХИНА, известная журналистка.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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