29.03.2020
00:52
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Общество
Сегодня день рождения депутата, общественного деятеля и звезды эстрады
Сегодня, 29 марта отмечает свой день рождения Светлана Николаевна ДАВЫДОВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3».
В этот же день исполнилось 58 лет Александру Григорьевичу ПОДГОЛОВУ, председателю Русской общины Якутии, общественному деятелю.
Сегодня исполнилось 33 года САХАМИНУ, звезде якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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