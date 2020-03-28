29.03.2020
00:52
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Общество

Сегодня день рождения депутата, общественного деятеля и звезды эстрады

Сегодня, 29 марта отмечает свой день рождения Светлана Николаевна ДАВЫДОВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3».

В этот же день исполнилось 58 лет Александру Григорьевичу ПОДГОЛОВУ, председателю Русской общины Якутии, общественному деятелю.

Сегодня исполнилось 33 года САХАМИНУ, звезде якутской эстрады.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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