Сегодня день рождения депутата, общественного деятеля и артиста

Сегодня, 3 декабря исполнилось 44 года Андрею Юрьевичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю мандатной и регламентной комиссии парламента. В этот же день отмечает свой день рождения Мария ГАВРИЛЬЕВА, президент клуба Ротари города Якутска, общественный деятель, адвокат. Сегодня исполнилось 58 лет Дмитрию Егоровичу АРТЕМЬЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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