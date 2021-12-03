03.12.2021
00:58
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Общество
Сегодня день рождения депутата, общественного деятеля и артиста
Сегодня, 3 декабря исполнилось 44 года Андрею Юрьевичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю мандатной и регламентной комиссии парламента.
В этот же день отмечает свой день рождения Мария ГАВРИЛЬЕВА, президент клуба Ротари города Якутска, общественный деятель, адвокат.
Сегодня исполнилось 58 лет Дмитрию Егоровичу АРТЕМЬЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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