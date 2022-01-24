24.01.2022
00:48
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Общество
Сегодня день рождения депутата, общественного деятеля и артиста
Сегодня, 24 января исполнилось 65 лет Родиону Капитоновичу ЗОРИНУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 60 лет Ивану Константиновичу МАКАРОВУ, депутату пятого созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), общественному деятелю.
Сегодня исполнилось 45 лет Мирославу Алексеевичу ЕГОРОВУ, звезде якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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