Сегодня день рождения депутата, модельера, руководителя и режиссера

Сегодня, 1 августа исполнилось 47 лет Игорю Иннокентьевичу ГРИГОРЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфрастурктуры. В этот же день отмечает свой день рождения Августина Николаевна ФИЛИППОВА, известный модельер, философ, педагог и писатель. Сегодня отмечает свой день рождения Марианна Артуровна ДЬЯЧКОВСКАЯ, заместитель директора АУ Республики Саха (Якутия) «Музейный комплекс «Моя история». 1 августа отмечает свой день рождения Галина Ивановна КАРАСЕВА, режиссер театрализованных представлений, кандидат педагогических наук.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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