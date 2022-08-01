01.08.2022
03:07
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Общество
Сегодня день рождения депутата, модельера, руководителя и режиссера
Сегодня, 1 августа исполнилось 47 лет Игорю Иннокентьевичу ГРИГОРЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфрастурктуры.
В этот же день отмечает свой день рождения Августина Николаевна ФИЛИППОВА, известный модельер, философ, педагог и писатель.
Сегодня отмечает свой день рождения Марианна Артуровна ДЬЯЧКОВСКАЯ, заместитель директора АУ Республики Саха (Якутия) «Музейный комплекс «Моя история».
1 августа отмечает свой день рождения Галина Ивановна КАРАСЕВА, режиссер театрализованных представлений, кандидат педагогических наук.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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