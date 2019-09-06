Сегодня день рождения депутата и звезды эстрады

Сегодня, 7 сентября исполнился 61 год Виктору Николаевичу ФЕДОРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), общественному деятелю и бизнесмену. В этот же день отмечает свой день рождения Варвара Аркадьевна СЛЕПЦОВА — Варя АМАНАТОВА, звезда якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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