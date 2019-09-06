07.09.2019
00:30
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Общество
Сегодня день рождения депутата и звезды эстрады
Сегодня, 7 сентября исполнился 61 год Виктору Николаевичу ФЕДОРОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), общественному деятелю и бизнесмену.
В этот же день отмечает свой день рождения Варвара Аркадьевна СЛЕПЦОВА — Варя АМАНАТОВА, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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