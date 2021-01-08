08.01.2021
00:25
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Политика
Сегодня день рождения депутата и журналиста
Сегодня, 8 января исполнилось 46 лет Аркадию Анатольевичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору ГБУ «Природный парк «Ленские столбы».
В этот же день исполнилось 44 года Виталию Валерьевичу ОБЕДИНУ, первому заместителю главного редактора газеты «Якутск вечерний», известному политобозревателю, писателю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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