Сегодня день рождения депутата и журналиста

Сегодня, 8 января исполнилось 46 лет Аркадию Анатольевичу СЕМЕНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директору ГБУ «Природный парк «Ленские столбы». В этот же день исполнилось 44 года Виталию Валерьевичу ОБЕДИНУ, первому заместителю главного редактора газеты «Якутск вечерний», известному политобозревателю, писателю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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