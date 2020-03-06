Сегодня день рождения депутата и журналиста

Сегодня, 7 марта исполнился 51 год Олегу Александровичу ПУСТОВОМУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), первому секретарю Нерюнгринского местного отделения КПРФ. В этот же день исполнилось 39 лет Денису АДАМОВУ, главному редактору информагенства «Якутия.Инфо».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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