05.05.2022
00:18
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Общество
Сегодня день рождения депутата и журналиста
Сегодня, 5 мая исполнилось 58 лет Сергею Александровичу ЛАРИОНОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директора АО «Ленское объединенное речное пароходство».
Сегодня исполнился 61 год Ивану Петровичу УШНИЦКОМУ, журналисту, публицисту, общественному деятелю, заслуженному работнику культуры Республик Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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