28.03.2020
00:51
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Общество
Сегодня день рождения депутата и стилиста
Сегодня, 28 марта отмечает свой день рождения Марина Сергеевна СИЛКИНА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), советник генерального директора некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)».
В этот же день отмечает свой день рождения Айаал КОРЯКИН, известный стилист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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