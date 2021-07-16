Сегодня день рождения депутата и руководителя

Сегодня, 16 июля исполнилось 49 лет Гаврилу Павловичу ПАРАХИНУ, депутату Государственной Думы ФС РФ, лидеру ЛДПР в Якутии. В этот же день исполнилось 54 года Евгению Викторовичу ИСАЕВУ, начальнику Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Республике Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх