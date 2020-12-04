Сегодня день рождения депутата и руководителя

Сегодня, 4 декабря исполнилось 64 года Руслану Еремеевичу ФЕДОТОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), известному предпринимателю. В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Владимировна ЧЛЕНОВА, руководитель департамента процессного и проектного управления Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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