04.12.2020
00:50
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Политика
Сегодня день рождения депутата и руководителя
Сегодня, 4 декабря исполнилось 64 года Руслану Еремеевичу ФЕДОТОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), известному предпринимателю.
В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Владимировна ЧЛЕНОВА, руководитель департамента процессного и проектного управления Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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