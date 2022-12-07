Сегодня день рождения депутата и руководителя

Сегодня, 7 декабря исполнилось 46 лет Александру Андреевичу КОШУКОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «НерюнгриРемСтрой», создателю уникального музея. В этот же день исполнилось 52 года Сергею Сергеевичу ИГНАТЕНКО, генеральному директору АО «Аэропорт Якутск». Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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