13.04.2022
00:41
107
Общество
Сегодня день рождения депутата и руководителя
Сегодня, 13 апреля отмечает свой день рождения Алена Николаевна АТЛАСОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета парламента по делам семьи и детства.
В этот же день отмечает свой день рождения Марина Евгеньевна ГЕРМАН, управляющий ГУ РО Фонда социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 49 лет Северину Николаевичу ПОЗДНЯКОВУ, отличнику здравоохранения Якутии, отличнику муниципальной службы республики.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.04.2022
1
13.04.2022
53
12.04.2022
284
12.04.2022
446
12.04.2022
280
12.04.2022
238
12.04.2022
249
12.04.2022
525
12.04.2022
314
12.04.2022
253
12.04.2022
318
12.04.2022
153
12.04.2022
331
12.04.2022
610
12.04.2022
1061
12.04.2022
387
12.04.2022
218
12.04.2022
217
12.04.2022
181
12.04.2022
734
12.04.2022
2441
12.04.2022
214
12.04.2022
551
12.04.2022
684
12.04.2022
373
12.04.2022
822
12.04.2022
290
12.04.2022
400
12.04.2022
542
12.04.2022
1053
12.04.2022
445
12.04.2022
609
12.04.2022
307
12.04.2022
257
12.04.2022
241
12.04.2022
363
12.04.2022
786
ТОП НОВОСТИ
08.04.2022
7551
10.04.2022
4463
09.04.2022
3829
09.04.2022
3665
07.04.2022
3410
07.04.2022
3233
08.04.2022
3138