Сегодня день рождения депутата и руководителя

Сегодня, 13 апреля отмечает свой день рождения Алена Николаевна АТЛАСОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета парламента по делам семьи и детства. В этот же день отмечает свой день рождения Марина Евгеньевна ГЕРМАН, управляющий ГУ РО Фонда социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 49 лет Северину Николаевичу ПОЗДНЯКОВУ, отличнику здравоохранения Якутии, отличнику муниципальной службы республики.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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