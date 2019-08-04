04.08.2019
00:43
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Политика

Сегодня день рождения депутата и руководителей

Сегодня, 4 августа исполнилось 59 лет Юрию Алексеевичу ИГНАТЬЕВУ, руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия).

 

В этот же день исполнилось 57 лет Юрию Михайловичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики (Саха )Якутия), председателю постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

 

Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна РОМАНОВА, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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