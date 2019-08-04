04.08.2019
00:43
41Политика
Сегодня день рождения депутата и руководителей
Сегодня, 4 августа исполнилось 59 лет Юрию Алексеевичу ИГНАТЬЕВУ, руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 57 лет Юрию Михайловичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики (Саха )Якутия), председателю постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.
Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна РОМАНОВА, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.08.2019
0
04.08.2019
53
03.08.2019
107
03.08.2019
164
03.08.2019
86
03.08.2019
85
03.08.2019
119
03.08.2019
199
03.08.2019
1448
03.08.2019
1110
03.08.2019
140
03.08.2019
270
03.08.2019
457
03.08.2019
271
03.08.2019
904
03.08.2019
421
03.08.2019
813
02.08.2019
291
02.08.2019
1267
02.08.2019
243
02.08.2019
1465
02.08.2019
151
02.08.2019
554
02.08.2019
182
02.08.2019
3709
02.08.2019
18816
02.08.2019
226
02.08.2019
406
02.08.2019
236
02.08.2019
334
02.08.2019
424
02.08.2019
463
02.08.2019
391
02.08.2019
2467
02.08.2019
547
02.08.2019
323
02.08.2019
1874
02.08.2019
1227
02.08.2019
881
02.08.2019
1797
02.08.2019
2263
02.08.2019
542
02.08.2019
550
02.08.2019
1982
02.08.2019
4166
02.08.2019
1639
02.08.2019
1938
02.08.2019
3798
01.08.2019
3281
01.08.2019
2666
ТОП НОВОСТИ
01.08.2019
8792
01.08.2019
7724
31.07.2019
7675
29.07.2019
7555
30.07.2019
6842
31.07.2019
6333
31.07.2019
5554
29.07.2019
5412