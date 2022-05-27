27.05.2022
00:42
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Общество

Сегодня день рождения депутата и руководителей

Сегодня, 27 мая исполнилось 69 лет Семену Васильевичу ФИЛИППОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ГКУ РС (Я) «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)».

В этот же день исполнился 41 год Петру Вячеславовичу АЛЕКСЕЕВУ, генеральному директору АО «РИК Плюс».

Сегодня исполнилось 68 лет Ивану Павловичу СУЗДАЛОВУ, директору Государственного природного заповедника «Медвежьи острова».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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