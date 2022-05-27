27.05.2022
00:42
113
Общество
Сегодня день рождения депутата и руководителей
Сегодня, 27 мая исполнилось 69 лет Семену Васильевичу ФИЛИППОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ГКУ РС (Я) «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)».
В этот же день исполнился 41 год Петру Вячеславовичу АЛЕКСЕЕВУ, генеральному директору АО «РИК Плюс».
Сегодня исполнилось 68 лет Ивану Павловичу СУЗДАЛОВУ, директору Государственного природного заповедника «Медвежьи острова».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.05.2022
1
27.05.2022
69
26.05.2022
416
26.05.2022
157
26.05.2022
183
26.05.2022
241
26.05.2022
404
26.05.2022
162
26.05.2022
221
26.05.2022
412
26.05.2022
306
26.05.2022
322
26.05.2022
222
26.05.2022
252
26.05.2022
538
26.05.2022
556
26.05.2022
269
26.05.2022
216
26.05.2022
214
26.05.2022
180
26.05.2022
338
26.05.2022
529
26.05.2022
197
26.05.2022
325
26.05.2022
478
26.05.2022
199
26.05.2022
254
26.05.2022
266
26.05.2022
353
26.05.2022
1652
26.05.2022
360
26.05.2022
214
26.05.2022
366
26.05.2022
309
26.05.2022
440
26.05.2022
300
26.05.2022
244
26.05.2022
235
26.05.2022
1186
26.05.2022
598
26.05.2022
596
26.05.2022
252
26.05.2022
425
26.05.2022
642
26.05.2022
211
26.05.2022
218
26.05.2022
5061
25.05.2022
1118
ТОП НОВОСТИ
24.05.2022
16777
24.05.2022
10671
25.05.2022
9433
23.05.2022
9049
21.05.2022
5844
21.05.2022
5267
26.05.2022
5187
24.05.2022
5166
23.05.2022
4275
Добавить комментарий