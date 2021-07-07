Сегодня день рождения депутата и руководителей
Сегодня, 7 июля исполнилось 38 лет Владимиру Владимировичу АММОСОВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по градостроительству и архитектору ЯГД, председателю исполкома ЯРО ВПП «Единая Россия».
В этот же день исполнилось 63 года Гаврилу Егоровичу СЛОБОДЧИКОВУ, директору ГКУ РС (Я) «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 64 года Николаю Николаевичу СМЕТАНИНУ, руководителю Департамента охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия).
7 июля отмечает свой день рождения Валентина Романовна КОЛОДЕЗНИКОВА, преподаватель по вокалу, отличник народного просвещения РСФСР, методист Высшей школы музыки им. В.А. Босикова.
В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Андреевна САМСОНОВА, председатель Библиотечной ассоциации Республики Саха (Якутия).
+7 (999) 174-67-82