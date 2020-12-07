Сегодня день рождения депутата и руководителей

Сегодня, 7 декабря исполнилось 44 года Александру Андреевичу КОШУКОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики саха (Якутия), генеральному директору ООО «НерюнгриРемСтрой». В этот же день исполнилось 50 лет Сергею Сергеевичу ИГНАТЕНКО, генеральному директору АО «Аэропорт Якутск». Сегодня свой день рождения Екатерина Юрьевна КОЛБИНА, руководитель ГБУ РС (Я) «Бюро судебной медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)». 7 декабря отмечает свой день рождения Татьяна Николаевна САННИКОВА, руководитель департамента контроля и документоведения Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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