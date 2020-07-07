Сегодня день рождения депутата и руководителей

Сегодня, 7 июля исполнилось 37 лет Владимиру Владимировичу АММОСОВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по строительству и архитектуре ЯГД, руководителю исполкома Якутского регионального отделения ВПП «Единая Россия». В этот же день исполнилось 62 года Гаврилу Егоровичу СЛОБОДЧИКОВУ, директору ГКУ РС (Я) «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)». Сегодня исполнилось 63 года Николаю Николаевичу СМЕТАНИНУ, руководителю Департамента охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия). 7 июля исполнилось 65 лет Евгению Викторовичу ТИШИНУ, руководителю Ленского управления Ростехнадзора.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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