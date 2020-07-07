07.07.2020
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Общество
Сегодня день рождения депутата и руководителей
Сегодня, 7 июля исполнилось 37 лет Владимиру Владимировичу АММОСОВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по строительству и архитектуре ЯГД, руководителю исполкома Якутского регионального отделения ВПП «Единая Россия».
В этот же день исполнилось 62 года Гаврилу Егоровичу СЛОБОДЧИКОВУ, директору ГКУ РС (Я) «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».
Сегодня исполнилось 63 года Николаю Николаевичу СМЕТАНИНУ, руководителю Департамента охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия).
7 июля исполнилось 65 лет Евгению Викторовичу ТИШИНУ, руководителю Ленского управления Ростехнадзора.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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