Сегодня день рождения депутата и руководителей

Сегодня, 10 июня исполнилось 62 года Василию Александровичу МЕСТНИКОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по вопросам местного самоуправления.

В этот же день исполнилось 62 года Владимиру Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ, кандидат на должность исполнительного директора Северного Форума.

Сегодня отмечает свой день рождения Галина Ивановна АЛЕКСЕЕВА, директор АОУ РС (Я) дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и повышения квалификации».

10 июня исполнилось 29 лет Александру Игоревичу КОНДРАШИНУ, генеральному директору ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)».

В этот же день исполнилось 54 года Сергею Юрьевичу ТРОФИМОВУ, руководителю центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 66 лет Егору Петровичу ЖИРКОВУ, доктору педагогических наук, общественному деятелю.