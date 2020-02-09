Сегодня день рождения депутата и пресс-секретаря

Сегодня, 10 февраля исполнилось 62 года Алишу Забид-оглы МАМЕДОВУ, депутату Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заслуженному строителю РС (Я), Почетному гражданину Республики Саха (Якутия), Почетному гражданину Хангаласского улуса, генеральному директору ОАО ПО «Якутцемент». В этот же день отмечает свой день рождения Евдокия СЕРГИНА, руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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