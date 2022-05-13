13.05.2022
00:25
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Общество
Сегодня день рождения депутата и общественного деятеля
Сегодня, 13 мая исполнилось 58 лет Александру Степановичу СЛОИКУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Николай ФОМИН, общественный деятель, предприниматель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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