13.05.2022
00:25
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Общество

Сегодня день рождения депутата и общественного деятеля

Сегодня, 13 мая исполнилось 58 лет Александру Степановичу СЛОИКУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Николай ФОМИН, общественный деятель, предприниматель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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