Сегодня день рождения депутата и общественников

Сегодня, 30 декабря исполнилось 50 лет Андрею Яковлевичу ТКАЧЕНКО, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), индивидуальному предпринимателю. В этот же день исполнилось 68 лет Александру Николаевичу КАНИНУ, общественному деятелю. Сегодня отмечает свой день рождения Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА, общественный деятель. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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