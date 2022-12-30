30.12.2022
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Общество
Сегодня день рождения депутата и общественников
Сегодня, 30 декабря исполнилось 50 лет Андрею Яковлевичу ТКАЧЕНКО, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), индивидуальному предпринимателю.
В этот же день исполнилось 68 лет Александру Николаевичу КАНИНУ, общественному деятелю.
Сегодня отмечает свой день рождения Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА, общественный деятель.
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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