Сегодня день рождения депутата и модельера

Сегодня, 27 декабря исполнилось 35 лет Андрею Викторовичу ЛЕБЕДЕВУ, председателю постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы, первому заместителю директора по логистике филиала «Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)» В этот же день отмечает свой день рождения Дора МАХАРДЫРОВА, известный модельер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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