27.12.2021
04:13
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Общество
Сегодня день рождения депутата и модельера
Сегодня, 27 декабря исполнилось 35 лет Андрею Викторовичу ЛЕБЕДЕВУ, председателю постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы, первому заместителю директора по логистике филиала «Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)»
В этот же день отмечает свой день рождения Дора МАХАРДЫРОВА, известный модельер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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