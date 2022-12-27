27.12.2022
05:59
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Общество
Сегодня день рождения депутата и модельера
Сегодня, 27 декабря исполнился 51 год Валентину Егоровичу СЕМЕРКОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору ООО «ЗДК Резерв».
В этот же день отмечает свой день рождения Дора МАХАРДЫРОВА, известный модельер.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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