07.03.2022
00:40
93
Политика
Сегодня день рождения депутата и главного редактора
Сегодня, 7 марта исполнилось 53 года Олегу Александровичу ПУСТОВОМУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), первому секретарю Нерюнгринского местного отделения КПРФ.
В этот же день исполнился 41 год Денису АДАМОВУ, главному редактору информационного агентства Якутия.Инфо.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.03.2022
0
07.03.2022
57
06.03.2022
253
06.03.2022
765
06.03.2022
1092
06.03.2022
353
06.03.2022
264
06.03.2022
401
06.03.2022
462
06.03.2022
447
06.03.2022
276
06.03.2022
448
06.03.2022
407
06.03.2022
305
06.03.2022
292
06.03.2022
21318
06.03.2022
603
06.03.2022
443
06.03.2022
504
06.03.2022
641
05.03.2022
951
05.03.2022
1113
05.03.2022
455
05.03.2022
364
05.03.2022
439
05.03.2022
491
05.03.2022
470
05.03.2022
387
05.03.2022
376
05.03.2022
2017
05.03.2022
2262
05.03.2022
450
05.03.2022
427
05.03.2022
382
05.03.2022
373
05.03.2022
356
05.03.2022
361
05.03.2022
335
05.03.2022
343
05.03.2022
294
05.03.2022
480
05.03.2022
424
ТОП НОВОСТИ
06.03.2022
21919
03.03.2022
6987
02.03.2022
6938
04.03.2022
6214
02.03.2022
5954
04.03.2022
4816
02.03.2022
3625