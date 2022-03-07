07.03.2022
00:40
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Политика

Сегодня день рождения депутата и главного редактора

Сегодня, 7 марта исполнилось 53 года Олегу Александровичу ПУСТОВОМУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), первому секретарю Нерюнгринского местного отделения КПРФ.

В этот же день исполнился 41 год Денису АДАМОВУ, главному редактору информационного агентства Якутия.Инфо.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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