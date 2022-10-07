07.10.2022
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Общество
Сегодня день рождения депутата и директора театра
Сегодня, 7 октября отмечает свой день рождения Любовь Леонидовна ЯВЛОВСКАЯ, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.
В этот же день исполнилось 60 лет Юрию Алексеевичу МАКАРОВУ, художественному руководителю – директору ГБУ «Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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