Сегодня день рождения депутата и баритона

Сегодня, 17 марта исполнилось 53 года Станиславу Ивановичу СИВЦЕВУ, депутату Якутской городской думы, известному предпринимателю. В этот же день исполнилось 43 года Александру Георгиевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, известному баритону.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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