17.03.2020
02:02
96
Общество
Сегодня день рождения депутата и баритона
Сегодня, 17 марта исполнилось 53 года Станиславу Ивановичу СИВЦЕВУ, депутату Якутской городской думы, известному предпринимателю.
В этот же день исполнилось 43 года Александру Георгиевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, известному баритону.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.03.2020
17
17.03.2020
219
16.03.2020
150
16.03.2020
241
16.03.2020
1110
16.03.2020
582
16.03.2020
270
16.03.2020
397
16.03.2020
565
16.03.2020
1163
16.03.2020
309
16.03.2020
3379
16.03.2020
411
16.03.2020
329
16.03.2020
2967
16.03.2020
850
16.03.2020
317
16.03.2020
336
16.03.2020
12651
16.03.2020
543
16.03.2020
379
16.03.2020
923
16.03.2020
381
16.03.2020
5923
16.03.2020
378
16.03.2020
1795
16.03.2020
332
16.03.2020
1736
16.03.2020
731
16.03.2020
431
16.03.2020
449
16.03.2020
1010
16.03.2020
518
16.03.2020
998
16.03.2020
602
16.03.2020
888
16.03.2020
2548
16.03.2020
3969
15.03.2020
1386
15.03.2020
810
15.03.2020
17508
15.03.2020
566
15.03.2020
1628
15.03.2020
1250
15.03.2020
6476
15.03.2020
2889
14.03.2020
560
14.03.2020
13002
ТОП НОВОСТИ
15.03.2020
17921
14.03.2020
13027
16.03.2020
12819
13.03.2020
9119
13.03.2020
7466
15.03.2020
6485
16.03.2020
6048
12.03.2020
5462
13.03.2020
5379